Mobile Device Index

Mobile Device

This index shows the most popular brands of mobile device as a percentage of total active mobile devices in China.
Last Updated: March 2026 (V1.1)



NameMarket ShareNumber of Devices
1
Huawei logo
Huawei
Market Share
22.80%
Market Share
Number of Devices
291,000,000
Number of Devices
2
Apple logo
Apple
Market Share
20.60%
Market Share
Number of Devices
263,000,000
Number of Devices
3
OPPO logo
OPPO
Market Share
17.90%
Market Share
Number of Devices
228,000,000
Number of Devices
4
vivo logo
vivo
Market Share
15.40%
Market Share
Number of Devices
197,000,000
Number of Devices
5
Xiaomi logo
Xiaomi
Market Share
10.30%
Market Share
Number of Devices
132,000,000
Number of Devices
6
HONOR logo
HONOR
Market Share
8.40%
Market Share
Number of Devices
107,000,000
Number of Devices
7
Samsung logo
Samsung
Market Share
1.60%
Market Share
Number of Devices
21,000,000
Number of Devices
8
Redmi logo
Redmi
Market Share
7.00%
Market Share
Number of Devices
87,500,000
Number of Devices
9
realme logo
realme
Market Share
1.50%
Market Share
Number of Devices
18,750,000
Number of Devices
10
OnePlus logo
OnePlus
Market Share
1.20%
Market Share
Number of Devices
15,000,000
Number of Devices
11
WIKO logo
WIKO
Market Share
0.80%
Market Share
Number of Devices
10,000,000
Number of Devices

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