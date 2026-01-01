This index shows the most popular brands of mobile device as a percentage of total active mobile devices in China.
Last Updated: March 2026 (V1.1)
|Name
|Market Share
|Number of Devices
1
Huawei
|Market Share
22.80%
Market Share
|Number of Devices
291,000,000
Number of Devices
2
Apple
|Market Share
20.60%
Market Share
|Number of Devices
263,000,000
Number of Devices
3
OPPO
|Market Share
17.90%
Market Share
|Number of Devices
228,000,000
Number of Devices
4
vivo
|Market Share
15.40%
Market Share
|Number of Devices
197,000,000
Number of Devices
5
Xiaomi
|Market Share
10.30%
Market Share
|Number of Devices
132,000,000
Number of Devices
6
HONOR
|Market Share
8.40%
Market Share
|Number of Devices
107,000,000
Number of Devices
7
Samsung
|Market Share
1.60%
Market Share
|Number of Devices
21,000,000
Number of Devices
8
Redmi
|Market Share
7.00%
Market Share
|Number of Devices
87,500,000
Number of Devices
9
realme
|Market Share
1.50%
Market Share
|Number of Devices
18,750,000
Number of Devices
10
OnePlus
|Market Share
1.20%
Market Share
|Number of Devices
15,000,000
Number of Devices
11
WIKO
|Market Share
0.80%
Market Share
|Number of Devices
10,000,000
Number of Devices